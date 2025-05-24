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Yusuf Tekin: Eğitimde Bilgiye Erişimden Çok Beceri Önemli

Bakan Yusuf Tekin, MEB Robot Yarışması'nda bilgiye erişimin kolaylaştığını ve eğitimin beceri kazandırmaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 16:05, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 16:05
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Yusuf Tekin: Eğitimde Bilgiye Erişimden Çok Beceri Önemli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilgiye erişimin artık çok kolaylaştığını belirterek, eğitim süreçlerinin beceriye odaklanması gerektiğini söyledi. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de bu anlayışla hazırlandığını ifade etti. Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, kamikaze dron gösterisini izleyen Tekin, bazı kategorilerdeki yarışmaların startını da verdi.

Eğitimde Beceri ve Uygulama Odaklı Yaklaşım

Törende yaptığı konuşmada eğitim sisteminin bilgi aktarmanın ötesine geçmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, çocukların okulda öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilecekleri bir sürece ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Artık öğrencilerin bilgiye çok kolay erişebildiğini belirten Tekin, "Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Yeni Eğitim Dönemi

Eğitimde uygulama ve yetenek gelişiminin önem kazandığını kaydeden Tekin, bu anlayış doğrultusunda hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirileceğini hatırlattı.

Yeni Nesil Eğitim ve Robot Yarışması

Tekin, "Önümüzdeki yüzyılı eğer Türkiye Yüzyılı yapmak ve yüzyıla damga vuracak yeni Selçuk Bayraktar'lar yetiştirmek istiyorsak, bu ancak uygulamaya ve beceriye dayalı bir eğitim modeliyle mümkün olabilir" dedi.

Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın da bu vizyonun bir parçası olduğunu dile getiren Tekin, "Her yıl büyük bir özveriyle düzenlediğimiz bu yarışma sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda yeni nesil eğitim yaklaşımımızın da bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Törende Yer Alan İsimler ve Etkinlikler

  • Kayseri Valisi Gökmen Çiçek
  • AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bakan Tekin'in Diğer Ziyaretleri

Bakan Tekin, törenin ardından öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonrası AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Tekin, trafik kazasında yaralanan ve beyin kanaması geçiren Kocasinan Cevdet Sunay İlkokulu Müdürü Metin Karakuş'u tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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