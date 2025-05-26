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Milli İstihbarat Akademisine yüksek lisans başvuruları başladı

Milli İstihbarat Akademisinin (MİA) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 11:01, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 11:24
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Milli İstihbarat Akademisine yüksek lisans başvuruları başladı

MİA'dan yapılan açıklamaya göre, çok kutuplu bir dünyada şekillenen yeni güvenlik ortamında, Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefleyen Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel araştırmalar yürütmek, analitik düşünceyi teşvik etmek ve stratejik vizyon geliştirecek kadroları yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 6 Ocak 2024'te açılışı duyurulan ve 16 Eylül 2024 itibarıyla lisansüstü programlarında ders başı yapan Milli İstihbarat Akademisi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için de başvuru sürecini başlattı.

Adaylar, bugünden itibaren 10 Haziran'a kadar İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek.

Başvurular, "basvuru.mia.edu.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar programlara ilişkin kontenjan, başvuru şartları ve değerlendirme süreçlerine dair ayrıntılı bilgilere akademinin internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

- Yaş sınırı şartı bulunmuyor

Geçen yıl sadece İstihbarat Çalışmaları ile Güvenlik Çalışmaları programlarına başvuru alınırken, bu yıl ilk kez Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programı için de başvurular kabul edilecek.

Tezli yüksek lisans programlarının her biri için 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Programlara başvurmak için koşullar arasında mezun olunan program kısıtlaması bulunmuyor. Adaylar yazılı bilimsel sınav ve sözlü mülakat sınavlarına tabi tutulacak ve alana ilişkin yeterlilikleri, analitik düşünme ve yazım kapasiteleri ölçülecek.

Programlara başvurularda herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.

- Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarından mezun ya da mezun aşamasında olması gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması, ayrıca ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan alınması şartı bulunuyor.

Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 70 puan (GRE/GMAT için muadili) isteniyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programı için de İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça YDS ya da E-YDS'den en az 70 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan en az bu puanın muadili bir puan alınması gerekiyor.

Adaylardan programlara başvururken bir niyet mektubu da sunmaları isteniyor.

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.

Bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ise 16 Haziran'da ilan edilecek, nihai sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.

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