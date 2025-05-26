Bakan Tekin: Çocukların Başarısı İçin Ana Dil Şart

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların ana dil konusunda eksikliklerinin olmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konunun sadece bir dil ya da kültür aktarımı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Tekin, çocukların Türkçeye vakıf olmaları adına çeşitli adımlar attıklarını ifade etti. Ana dil okuryazarlık becerilerinin gelişmesinin, yalnızca kültür aktarımı için değil, aynı zamanda çocukların akademik becerilerinin gelişmesi için de önemli olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, çocukların ana dilde yeterli olmamaları durumunda, soruları anlamakta zorlandıklarını ve bu nedenle bildikleri halde cevap veremediklerini belirtti. Bu durumun ortadan kaldırılması ve akademik becerilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ana Dil Becerilerinin Önemi

Tekin, ana dil becerileri gelişmemiş çocukların toplumsal ve akademik hayatın hiçbir alanında başarılı olamayacaklarını vurguladı. Yabancı dil öğreniminde de ana dilin önemine dikkat çekerek, OECD ortalamasının yaklaşık iki katı kadar süre yabancı dil eğitimi alan çocukların, ana dilde kendilerini kısıtlı kelimeyle ifade ettiklerinde yabancı dilde de yeterli başarıyı gösteremediklerini belirtti.

Çalışmalar ve Hedefler

Ana dil becerilerinin geliştirilmesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli odağında bütüncül çalışmaların sürdürülmesi

odağında bütüncül çalışmaların sürdürülmesi Çocukların akademik ve toplumsal başarılarının artırılması

Bakan Tekin, bu bütünsellik içerisinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.



