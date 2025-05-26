AGS ve ÖABT'ye kaç kişi başvuru yaptı?

AGS ve ÖABT için başvurular 8-20 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. Geç başvurular da 28 Mayıs'ta alınacak.

MEB-AGS puanıyla Milli Eğitim Akademisi eğitim merkezlerine 10 bin öğretmen alınacağı açıklanmıştı.

Bu yıl ilk defa AGS yapılacak. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in aldığı bilgilere göre bu yıl ilk defa yapılacak olan 2025 MEB-AGS'ye 412 binden fazla başvuru yapıldı. ÖABT'ye yapılan başvuru sayısı ise 308 bini geçti.

28 Mayıs'ta yapılacak olan geç başvuru ile sınava giren kişi sayısı netleşecek.

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