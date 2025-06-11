KDK açıkladı: Memur, babasının sağlık mazereti nedeniyle il içi yer değişikliği yapabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 02/05/2025 tarih ve 2025/4844-S.25.7251 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"1. Başvuran,... Veteriner Hekim olarak görev yaptığını, babasına 13.12.2024 tarihinde ESOGÜ onkoloji bölümünde 4.evre kanser teşhisi konulduğunu, yüksek riskli hasta olarak bakıma ihtiyacı olan babasının belirli aralıklarla tedavi alacağını ve hastalığından dolayı araç kullanamayacağını, görev yapmakta olduğu ilçenin babasının ikamet ettiği Soma ilçesine uzak olduğunu belirterek; Soma ilçesine veya Soma'ya en yakın Kırkağaç ilçesine yer değişikliği talebinde bulunmaktadır."

"8. Manisa ili .............. İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yapan başvuran,Soma ilçesinde ikamet eden kanser hastası olan babasının bakım ihtiyacı nedeniyle, Soma ilçesine veya en yakın Kırkağaç ilçesine yer değişikliği talebinde bulunmaktadır. "

"9. Başvuranın babasının sağlık mazereti nedeniyle il içi yer değişikliği talebinde bulunduğu ilçelerde normkadro uygunluğunun bulunmaması gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, İdare tarafından, başvuranın il içi yer değişikliği talebinde bulunduğu Soma ilçesinde veteriner hekim ünvanı için 7 olarak belirlenen norm kadro sayısının dolu olduğu, Kırkağaç ilçesinde ise anılan ünvan için norm kadro sayısının 8 olarak belirlendiği, bu norm kadro sayısının 7 adedinin dolu olduğu, ilgili pozisyonda 1 personelin ise norm dışı tutulduğu ve dolayısıyla personel mevcudu tam olduğu belirtilmiştir."

"10. Bilindiği üzere, idari işlemler tesis edilirken, idareler, bağlı yetki veya takdir yetkisi çerçevesinde kararalırlar. Bu doğrultuda, idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarının tümünün hukuk kuralları tarafından önceden belirlenerek, idareye belli bir yönde hareket etme hususunda bir tercih tanınmamışsa veya idareye belli bir tasarrufta bulunması kesin olarak emredilmişse bağlı yetkiden, idarenin nerede ve nasıl bir tasarrufta bulunacağının hukuk kuralları ile önceden kesin bir şekilde belirlenmediği durumlarda ise idarenin takdir yetkisinden söz edilmektedir. (Halil Kalabalık, İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 2, Aralık 1997)."

"11. İdareye belli konularda takdir yetkisinin tanınması idarenin görevlerinin niteliği gereği zorunludur.Ancak, idarenin takdir yetkisi, idarenin keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmemektedir. Bir başka deyişle, idareye yasalarla tanınan takdir yetkisinin mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğunu da belirtmek gerekmektedir. (Danıştay 2. Dairesinin, 17/09/2015 tarihli E. 2015/2662, K. 2015/7471 sayılı kararı). Öncelikli görevi ve sorumluluğu kamu hizmetinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak olan idarenin, sahip olduğu takdir yetkisini kullanırken, kendi mevzuatı çerçevesinde kamu yararını gözetmesi, hizmet gereklerini dikkate alması, insan kaynaklarını verimli kullanması, teşkilat yapısının elverişliliğini ve benzeri faktörleri dikkate alması gerekmektedir."

"12. Kurumumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca il içi yer değişikliği taleplerinin Valilik Makamının takdir yetkisi kapsamında olduğu, başvuranın babasının sağlık mazereti nedeniyle il içi yer değişikliği talebinin norm kadro uygunluğunun bulunmaması ve söz konusu yer değişikliğinin hizmet gerekleriyle örtüşmediği gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmakta; dolayısıyla ilgili idarenin yaptığı değerlendirme sonucunda kullandığı takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanıldığı veya başvuranın anılan ilçelere yer değişikliğinin yapılmamasında hukuka aykırılık bulunduğu yönünde herhangi bir tespit bulunmamakla birlikte; başvuranın yer değişikliği talebinde bulunduğu ilçelerden birinde boş norm kadro bulunduğu ve başvuranın görev yapmakta olduğu ilçede hizmetine ihtiyaç bulunduğu yönünde İdarece herhangi bir gerekçeye yer verilmediği hususları göz önünde bulundurulduğunda, ayrıca başvuranın babasının sağlık mazereti ve bakım ihtiyacı dikkate alındığında yer değişikliği talebinin yeniden değerlendirilmesinin hakkaniyet gereği olduğu kanaat ve sonucuna varılmıştır."

VII.KARAR

Açıklanan gerekçelerle, BAŞVURUNUN KABULÜNE;

Başvuranın yer değişikliği talebinin, kadro imkanları çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususunda MANİSA VALİLİĞİNE (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Manisa Valiliğince bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın BAŞVURANA ve MANİSA VALİLİĞİNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.

Bu bilgiler haricinde hukuki gerekçeler ve mevzuat yönünden konuyu detaylı olarak inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 02/05/2025 tarih ve 2025/4844-S.25.7251 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR