MEB, Öğrenci Etkinlik Merkezlerinde Uygulanacak Programları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 02.05.2025 tarih ve 131724272 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyette bulunmak üzere ilkokul çağındaki öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim vermek ve bireysel olarak ödev ve projelerin yapılmasında destek sunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde "öğrenci etkinlik merkezi" adında yeni bir kurum türü tanımlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda özel kurslarda uygulanmak üzere onaylanan kurs programları arasından söz konusu kurum türünün hedef kitlesine ve amacına uygun olan programlar belirlenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Ek listedeki programların öğrenci etkinlik merkezlerinde uygulanması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi durumunda Ek listede yer alan kurs programlarının öğrenci etkinlik merkezlerinde uygulanması hususunu olurlarınıza arz ederim."

İşte o yazı ve kurs programları;

ÖĞRENCİ ETKİNLİK MERKEZLERİ

Sıra No

Program Adı

Alanı

Onay Tarihi

Onay Sayısı

1

11-14 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kurs Programları (Yalnızca 11 Yaş)

Resim ve Tiyatro

23.12.2021

51

2

11-15 Yaş Grubu İçin İngilizce Kurs Programı (Yalnızca 11 Yaş)

Kişisel Gelişim ve Eğitim

2.01.2023

1

3

6-8 Yaş Temel Voleybol Eğitimi Kurs Programı

Spor

28.12.2018

141

4

7-10 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kurs Programları

Resim ve Tiyatro

23.12.2021

51

5

7-9 Yaş Grubu Bilgisayar Programlama ve Robotik Kodlama Eğitimi Kurs

Bilişim Teknolojileri

28.07.2021

27

6

9-11 Yaş Grubu Bilgisayar Programlama ve Robotik Kodlama Eğitimi Kuı

Bilişim Teknolojileri

28.07.2021

27

7

9-11 Yaş Temel Voleybol Eğitimi Kurs Programı

Spor

28.12.2018

141

8

Aero Programı

Müzik

7.05.1991

67

9

Akordeon Kursu Programı

Müzik

21.01.1991

15

10

Bateri Kursu Programı (528 saat süreli)

Müzik

5.05.2016

23

11

Binicilik Başlangıç Kurs Programı

Spor

4.11.2011

164

12

Blok Flüt ve Mandolin Kurs Programı

Müzik

10.06.1994

470

13

Caz Grubu Programı

Müzik

7.05.1991

67

14

Çocuklar için İngilizce Erken Dil Öğretimi Kurs Programı

Yabancı Diller

27.01.2012

1

15

Çok Sesli Çocuk Korosu Programı

Müzik

24.10.1991

250

16

Dünya Dansları Kurs Programı

Resim ve Tiyatro

24.06.2022

47

17

Flüt Kursu I.II. Öğretim Programı

Müzik

13.04.1989

64

18

Fransızca Kursu Programı

Yabancı Diller

16.02.1996

20

19

Gitar Kursu Programı (528 saat süreli)

Müzik

5.05.2016

21

20

İtalyanca Kurs Programı

Yabancı Diller

30.12.1994

692

21

Keman Kursu Programı (528 saat süreli)

Müzik

5.05.2016

22

22

Milli Eğitim Bakanlığı Kürtçe Kurs Programı

Kişisel Gelişim ve Eğitim

19.01.2004

1

23

Okul Öncesi Müzik Eğitimi Kursu Programı

Müzik

8.10.1993

446

24

Org Kursu Programı

Müzik

18.03.1996

32

25

Piyano Kursu Programı

Müzik

18.09.2015

86

26

Resim Kurs Programı

Kişisel Gelişim ve Eğitim

24.01.2011

5

27

Resim Kursu Programı (Yalnızca 10-11 Yaş)

Kişisel Gelişim ve Eğitim

31.03.2021

9

28

Seramik Kurs Programı

Seramik ve Cam Teknolojisi

24.01.2011

4

29

Türk Müziği Solfej Nazariyet Kursu Programı

Müzik

1.11.1995

355

30

Satranç Kursu Programı

Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları

10.11.1988

149

31

Üretim Odaklı Bilgi İletişim Teknolojisi Eğitimleri 7-8 Yaş Grubu Kurs Programı

Bilişim Teknolojileri

24.07.2013

61

32

Üretim Odaklı Bilgi İletişim Teknolojisi Eğitimleri 9-12 Yaş Grubu Kurs Programı

Bilişim Teknolojileri

24.07.2013

62

33

Viyolonsel Kursu Programı (528 saat süreli)

Müzik

5.05.2016

25

34

Yan Flüt Kursu Programı

Müzik

18.09.2015

87

35

Zeka Oyunları Kurs Programı

Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları

30.12.2014

113