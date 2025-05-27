Emniyet Personeline Kınama Cezası Hükmü İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, 7068 sayılı Kanun'un bir hükmünün iptal istemini karara bağladı. Karara göre; üstlerinin işlem ve eylemleri hakkında "kötüleyici" söz söyleyen emniyet personeline "Kınama" cezası verilmesini öngören hüküm, her türlü eleştirinin cezalandırılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Yüksek Mahkeme, üstlerinin "kişilikleri" hakkında kötületici söz söyleyen emniyet personeline Kınama cezası verilmesini öngören hükmü ise Anayasa'ya uygun buldu.

Anayasa Mahkemesi , işlem ve eylemler için verdiği iptal kararını 8'e karşı 7 oyla aldı. Yani karar bir oy farkla alınabildi.

, işlem ve eylemler için verdiği iptal kararını aldı. Yani karar bir oy farkla alınabildi. AYM kararı, 27 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

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