Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı

Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.

Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.

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