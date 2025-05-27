ÖSYM'den İngilizce Sınavlarında Cambridge ve Oxford Ortaklığı

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi ile yapılan anlaşma törenine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Cambridge Üniversitesi Press&Assessment İngilizce Genel Müdürü Francesca Woodward katıldı. Prof. Dr. Ersoy, "Cambridge Üniversitesi Press&Assessment ile işbirliğimizin ülkemizdeki dil sınavlarının kalitesinin artırılmasına ve ortak araştırma çalışmalarıyla dilde ölçme ve değerlendirme alanındaki bilimsel ilerlemelere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ortaklığın başlatılmasının her iki kurum için de karşılıklı yarar sağlayacağına ve alanda birçok yenilikçi uygulamanın önünü açacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Francesca Woodward, ÖSYM ile daha yakın çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Cambridge Üniversitesinin, Türkiye'de insanların İngilizce öğrenmelerine ve becerilerini dünyaya kanıtlamalarına yardımcı olan uzun bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Woodward, "Yeni anlaşma bunu daha da artırmaya yardımcı olacak, böylece daha fazla öğrenci, öğretmen ve okul, Cambridge English yaklaşımından yararlanacak. Ayrıca, sektörü etkileyen bazı büyük soruları yanıtlayabilmek için daha fazla araştırma üzerinde işbirliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oxford Üniversitesi ile İşbirliği

ÖSYM Başkanı Ersoy ile Oxford Üniversitesi Press&Assessment İngilizce Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Sarah Pearson katılımıyla Oxford'da iki kurumun işbirliğine yönelik anlaşma da imzalandı. Ersoy, Oxford Üniversitesinin bilimsel pek çok alanda olduğu gibi İngilizce öğretimi alanında da dünyada akademik yeterliliğinin çok yüksek olduğunu kanıtlayan bir üniversite olduğunu bildirdi.

Üniversitenin dil sınavları geliştirmede tecrübeli bir kurum olduğunu vurgulayan Ersoy, "Ülkemizde dil sınavları alanında yapılan çalışmalarda bu kurumun tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki 50 yıllık tecrübesinin, özellikle sınav güvenliği konusundaki geliştirdiğimiz teknolojik uygulamaların da farklı kurumlara katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapılan işbirliği antlaşmasının her iki kurum için pek çok konuda yeni çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Sarah Pearson ise "İngilizce ölçme ve değerlendirme alanındaki varlığımızı Türkiye genelinde daha da geliştirdikçe, ÖSYM ile işbirliğimizin önemi büyüyecek." açıklamasını yaptı. Pearson, uluslararası işbirliğinin değerine dair bilgiler paylaştıklarını ve süreç geliştirme ile uygulamaya yönelik pek çok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Özellikle ölçme ve değerlendirmede teknolojinin kullanımına odaklandıklarını,

Sınava girenlerin deneyimini iyileştirme potansiyelini değerlendirdiklerini,

Yüksek kalite standartlarını ve güvenlik protokollerini korumanın önemini tartıştıklarını

vurgulayan Pearson, güçlü ortaklıktan memnuniyet duyduklarını ve gelecekte daha fazla işbirliği yapmayı beklediklerini ifade etti.

Dünya Eğitim Forumu'nda Yapay Zeka ve Ölçmenin Geleceği

Öte yandan ÖSYM Başkanı Ersoy, 18-21 Mayıs'ta Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na da katıldı. Yaklaşık 10 ülkeden Eğitim Bakanları ile yükseköğretim ve ölçmeden sorumlu kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumda Ersoy, Assessment and Qualification Alliance Education (AQA Education) kurumundan üst düzey yönetici ve yetkililer, British Council'den direktörler, Pearson İngilizce Dil Eğitimi Bölümü Başkanı Sharon Hague ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Atayev Azat ile toplantılar gerçekleştirdi.

Eğitimde yapay zekanın kullanımının forumda geniş yer kaplayan konulardan biri olduğunu belirten Ersoy, "Ölçmenin geleceğinde yapay zekanın etkisi için de çalışmaların başlatılması oldukça önemli. AQA ile bu alanda her iki kurumda yapılan ön çalışmalar ve yapay zekanın ölçme ve değerlendirme sistemlerinde etik kullanımı üzerine oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Dünyanın farklı yerlerinden bu alanda çalışmalar yürüten kurumların faaliyetlerini takip ederek Türkiye'de yeni teknolojik gelişmelerin eğitim-öğretim sistemleri ile birlikte ölçme ve değerlendirme sistemlerine uyarlanmasına yönelik hazırlık yaptıklarını belirten Ersoy, "ÖSYM'nin 50 yıllık tecrübesini de forumda pek çok farklı kurum ile paylaşma şansı bulduk. İnşallah yakın zamanda yeni işbirlikleri ile yenilikçi uygulamaları kurumumuzda değerlendireceğiz. Elbette önceliğimiz adil sınav sistemlerimizi koruyarak, temkinli olarak, emin adımlarla ilerlemek olacak. Bu nedenle dünyanın farklı ülkelerindeki çalışmaları inceliyoruz, kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve iyi uygulamaları ülkemize nasıl taşıyabileceğimizi değerlendiriyoruz. Dünya Eğitim Forumu bu bağlamda oldukça faydalı görüşmeler yapmamıza vesile oldu. Sayın Bakanımız Yusuf Tekin paneldeki konuşması ile temel değerlerin eğitimdeki yerinin dünyada barışı sağlamadaki önemini hatırlattı. Bizler de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde eğitimin dünyada barışı sağlamak için önemini, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin de tüm adaylara eşit fırsatlar sağlamasının önemini, Türkiye'deki ÖSYM modelinin adil bir sistem sağlamaktaki katkısını tanıtma fırsatı elde ettik." şeklinde konuştu.



