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Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim

Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan yeni evde eğitim kılavuzu yayımlandı. Başvuru süreci, öğretmen görevlendirmeleri ve fırsat eşitliğine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 17:05, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 17:08
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Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerden sağlık durumu nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyenler için hazırlanan "Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu" yayımlandı. Bu kılavuz, öğrencilerin sağlık durumu nedeniyle geçici ya da uzun süreli olarak örgün eğitim kurumlarına devam edemediği durumlarda, bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanan ve özel bir eğitim hizmeti olan evde eğitim hizmeti ile pedagojik, bilişsel ve sosyal gelişimde sürekliliğin sağlanmasını ve akademik kaybın en aza indirilmesini hedefliyor.

Kılavuzun İçeriği ve Kapsamı

Yayımlanan kılavuzda, evde eğitim hizmetinden kimlerin yararlanabileceği, başvuru koşulları, gerekli belgeler, başvuru sürecinin işleyişi, öğretim programlarının bireysel farklılıklara göre uyarlanması ve öğretmen görevlendirme süreçlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer alıyor. Ayrıca öğrencinin bulunduğu ortamda eğitimin nasıl planlanacağı, öğretim materyallerinin hazırlanması, sürecin takibi ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin temel ilkeler de kılavuzda bulunuyor.

Fırsat Eşitliği Odaklı Kapsayıcı Eğitim Kılavuzu

Kılavuza göre, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler evde eğitim hizmetinden yararlanabiliyor. Sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacakları ya da bu durumun sağlıkları açısından risk oluşturacağı durumlarda, kayıtlı bulundukları okul müdürlüğüne veya rehberlik ve araştırma merkezlerine (RAM) yazılı başvuruda bulunabiliyorlar.

  • Kılavuz, evde eğitim sürecine dahil olan öğretmenler, okul yöneticileri, RAM, aileler ve diğer ilgili paydaşlar için uygulamada yol gösterici bir referans doküman niteliği taşıyor.
  • Bakanlığın kapsayıcı eğitim politikaları doğrultusunda hazırlanan kılavuz, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve sahadaki uygulamaların bütüncül bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.
  • Kılavuza ve detaylı bilgilere "orgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.


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