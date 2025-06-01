Sözleşmeli Personel Esaslarında TİKA değişikliği

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bünyesindeki personel istihdamında önemli bir düzenlemeye gidildi. 656 sayılı KHK kapsamında halihazırda çalışan personel, yeni kurulan "Alan Uzmanı" sözleşmeli pozisyonuna başvurmaları halinde sınava girmeden atanabilecek.

TİKA, sınav usulünü kendisi belirleyecek

Yayımlanan düzenlemeye göre TİKA bünyesine yeni alınacak Alan Uzmanları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacak. Ancak bu sınav, genel esaslara tabi olmayacak; usul ve esaslar TİKA tarafından belirlenecek.

Sınavsız atama hakkı getirildi

Değişiklikle birlikte 656 sayılı KHK'nın mülga 16. maddesi kapsamında TİKA'da görev yapan sözleşmeli personel, 10 iş günü içinde başvuruda bulunmaları halinde sınava girmeden Alan Uzmanı pozisyonuna geçiş yapabilecek. Bu kişilerin mevcut sözleşme ücretleri, yeni pozisyonda da geçerli olacak.

TİKA kadrosu cetvele eklendi

Yeni düzenleme ile 4 sayılı cetvelde yer alan "Alan Uzmanı" unvanı için geçerli nitelik şartlarına "veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca" ibaresi eklendi. Böylece, Alan Uzmanı unvanı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yanı sıra TİKA tarafından da kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı'na yetki verildi

Yayımlanan esaslara göre, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve düzenlemeyi yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak. Söz konusu esaslar, 29 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine otuz altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Alan Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Aynı Esaslara geçici 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 27- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında istihdam edilmekte olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın Başkanlıkça "Alan Uzman" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanır.

Bu madde gereğince atananların pozisyonu, personelin önceki pozisyonuna ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonları aynı tarih itibarıyla iptal edilerek anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış sayılır. İhdas ve iptal edilen pozisyonlara ait bilgiler bir ay içerisinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu personele, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ek ödeme yapılmaz.

Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 3- Aynı Esasların eki "4 SAYILI CETVEL"in "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümündeki "ALAN UZMANI" satırının "NİTELİĞİ" sütununa "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

