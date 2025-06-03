Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınmak istenen okullar için son başvuru 5 Haziran

Ege Denizinde 5.0'lık Deprem Meydana Geldi
Ege Denizinde 5.0'lık Deprem Meydana Geldi
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Ebedi Bayramımız Olacak
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Ebedi Bayramımız Olacak
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
Cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor
TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyede
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyede
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Başsavcının bulunduğu ambulans, kazaya karıştı: 8 yaralı
Başsavcının bulunduğu ambulans, kazaya karıştı: 8 yaralı
Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek
Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek
Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!
Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!
Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınmak istenen okullar için son başvuru 5 Haziran

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 32 okulda pilot uygulama olarak başlattığı Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da 81 ildeki 299 okulda uygulanmaya devam etmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 14:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 09:17
Yazdır
Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınmak istenen okullar için son başvuru 5 Haziran
Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi ile Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli İngilizce ve Almanca Dersi Öğretim Programları hazırlanmıştır. Model kapsamında yer alan okullarda bu çizelge ve öğretim programları doğrultusunda eğitim verilecektir. Öğrenciler, ortaokulda İngilizce ve Almanca derslerini almaya devam edecektir. Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli, İngilizce ve Almanca dillerinin öğretimini hedeflerken öğrenci merkezli yaklaşımı ve bütüncül yapısıyla öne çıkmaktadır. Bu Model, öğrencilerin hedef dile doğal, sürekli ve anlamlı bir şekilde maruz kalmalarını sağlayarak dil öğrenme sürecini hem etkili hem de verimli hale getirmektedir. Farklı yabancı dillerin bir arada sunulması, öğrencilerin bilişsel esnekliklerini artırırken dilsel farkındalıklarını da güçlendirmektedir. Ayrıca öğrencilerin yeni bir dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini destekleyen Model, onların yaşam boyu dil öğrenme motivasyonlarını besleyen önemli bir unsurdur. Bu yönüyle Model, çağdaş dil eğitimi yaklaşımlarını yansıtan güçlü ve yenilikçi bir uygulamadır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınmak istenen okul müdürlükleri "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan usul ve esaslara göre takvim doğrultusunda iş ve işlemlerini tamamlayacaktır. İşte takvim; "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber