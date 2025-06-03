Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınmak istenen okullar için son başvuru 5 Haziran

Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi ile Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli İngilizce ve Almanca Dersi Öğretim Programları hazırlanmıştır. Model kapsamında yer alan okullarda bu çizelge ve öğretim programları doğrultusunda eğitim verilecektir. Öğrenciler, ortaokulda İngilizce ve Almanca derslerini almaya devam edecektir. Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli, İngilizce ve Almanca dillerinin öğretimini hedeflerken öğrenci merkezli yaklaşımı ve bütüncül yapısıyla öne çıkmaktadır. Bu Model, öğrencilerin hedef dile doğal, sürekli ve anlamlı bir şekilde maruz kalmalarını sağlayarak dil öğrenme sürecini hem etkili hem de verimli hale getirmektedir. Farklı yabancı dillerin bir arada sunulması, öğrencilerin bilişsel esnekliklerini artırırken dilsel farkındalıklarını da güçlendirmektedir. Ayrıca öğrencilerin yeni bir dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini destekleyen Model, onların yaşam boyu dil öğrenme motivasyonlarını besleyen önemli bir unsurdur. Bu yönüyle Model, çağdaş dil eğitimi yaklaşımlarını yansıtan güçlü ve yenilikçi bir uygulamadır.
2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınmak istenen okul müdürlükleri "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan usul ve esaslara göre takvim doğrultusunda iş ve işlemlerini tamamlayacaktır.
İşte takvim;
"Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.