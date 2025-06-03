Yaz Dönemi İle 2025-2026 Eğitim Ve Öğretim Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu ve İş Takvimi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsayan 2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Yaz Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları -Yaz Okulları İle 2025-2026 Eğitim Ve Öğretim Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İş Takvim yayınlandı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 20:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 09:19
İşte iş takvimi;
2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Yaz Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları -Yaz Okulları İle 2025-2026 Eğitim Ve Öğretim Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İş Takvimini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR