Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bazı evlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında bir kedinin zıpladığı ve avizenin sallandığı anlar dikkat çekti. Ayrıca, deprem sırasında güvenlik kamerasındaki sesler de kaydedildi. Marmaris'teki bir restoranda ise güvenlik kamerası, deprem anında vatandaşların kaçışını görüntüledi. Bu tür görüntüler, depremin etkisinin ne kadar hissedildiğini gözler önüne seriyor.

Deprem Anını Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydetti

Bir kişi, İzmir'de de hissedilen deprem anlarını evinde bulunduğu sırada cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde avizenin sallandığı ve cep telefonu ile kayıt yapan kişinin, "Evet hayırlı geceler arkadaşlar, az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz" dediği anlar yer aldı.

Deprem Anında Yaşananlar

Marmaris'te oturan Demet Kızıl, depremde yaşadıklarını şöyle anlattı:

Marmaris'te küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ancak bu depremin daha şiddetli olduğunu belirtti.

"Birden gürültü ile uyandım, sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için, aşağıya indim hemen, sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız, bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun."

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın Açıklamaları

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte 69 vatandaşın etkilendiğini ve panik atak geçiren 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıkta ve 67,91 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem sonrası ekipler sahada tarama çalışmalarına başladı.

Deprem Sonrası Sağlık Durumu

69 vatandaş depremden etkilendi.

depremden etkilendi. 10 vatandaş ambulans ile, 45 vatandaş ise ayaktan olmak üzere toplamda 55 kişi hastanelere başvurdu .

ambulans ile, ise ayaktan olmak üzere toplamda . 14 vatandaş hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip yerinde tedavi edildi.

hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip yerinde tedavi edildi. 1 hastaya yatış yapıldı .

. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam ediyor .

. 8 hasta taburcu edildi .

. Fethiye ilçesinde panik atak geçiren 14 yaşındaki bir genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Altyapı ve Genel Durum

Depremin ardından kentte enerji arzı, doğal gaz arzı, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadı. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu olmadı. Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerince yapılan saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmediğini bildirdi. Deprem sonrası bölgede ekiplerin hızlıca harekete geçtiği ve vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Depremde Fethiye'de, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü için başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. Ayrıca, panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dilendi. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Açıklamaları

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: