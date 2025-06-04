Dolar günü 39,13 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 39,13 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 17:50, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,1320
|39,1330
|39,1300
|39,1310
|Avro
|44,5570
|44,5580
|44,9000
|44,9010
|Sterlin
|52,8900
|52,9000
|53,2500
|53,2600
|İsviçre frangı
|47,5100
|47,5200
|47,9400
|47,9500
|ANKARA
|ABD doları
|39,1020
|39,1820
|39,1000
|39,1800
|Avro
|44,5170
|44,5970
|44,8600
|44,9400
|Sterlin
|52,8300
|53,0400
|53,1900
|53,4000