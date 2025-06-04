Dolar günü 39,13 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,1320 39,1330 39,1300 39,1310 Avro 44,5570 44,5580 44,9000 44,9010 Sterlin 52,8900 52,9000 53,2500 53,2600 İsviçre frangı 47,5100 47,5200 47,9400 47,9500 ANKARA ABD doları 39,1020 39,1820 39,1000 39,1800 Avro 44,5170 44,5970 44,8600 44,9400 Sterlin 52,8300 53,0400 53,1900 53,4000