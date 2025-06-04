Arama Kurtarma Personelinin Sağlık Şartları Netleşti

AFAD, yeni yönetmelikle arama kurtarma personelinde bulunması gereken sağlık kriterlerini detaylandırdı. Yönetmelik, göreve yeni başlayacak adaylar ile halen görevde bulunan personelin sağlık durumlarına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor.

Yeni Başvuracaklardan Geniş Kapsamlı Sağlık Raporu Talep Edilecek

Arama ve kurtarma teknisyeni ya da teknikeri olmak isteyen adayların, tam teşekküllü hastanelerden "giriş sağlık raporu" almaları zorunlu olacak. Bu raporda yalnızca yönetmeliğin ekinde yer alan hastalık branşlarındaki A dilimi şartlarını sağlayanlar göreve kabul edilecek. B, C ve D diliminde yer alan sağlık sorunlarına sahip adaylar ise mesleğe başlayamayacak.

50 Yaş Üstü Personel İçin Düzenli Kontrol Şartı

Aktif görevde bulunan ve 50 yaşını aşan personelden, her iki yılda bir sağlık raporu alınması istenecek. Bu rapor, görevde kalıp kalamayacaklarını belirleyecek.

Görevdeki Personelin Durumu A, B, C ve D Dilimine Göre Değerlendirilecek

Aktif görevdeki personel için A, B ve C dilimindeki sağlık şartlarını taşıyanlar görevlerine devam edebilecek. Ancak D dilimi hastalıklara sahip olanlar, artık aktif görevlerde çalışamayacak. Bu kişiler yalnızca aktif olmayan pozisyonlarda değerlendirilecek.

D Dilimine Giren Hastalıklar Nelerdir?

Yönetmeliğe göre bazı D dilimi hastalıkları şu şekilde:

Dahiliye: Diyaliz hastaları, böbrek nakli geçirmiş olanlar, kolitis ülseroza, çölyak, safra kesesi hastalıkları.

Romatoloji: Enflamatuar artrit, SLE, FMF, fibromiyalji, gut, osteoartrit.

Kardiyovasküler: Kalp bypass ameliyatı, büyük damar cerrahisi, kalp kapak patolojileri, pulmoner hipertansiyon, miyokardit, ileri evre tümörler, servikal kot sendromu.

Solunum: Akciğer tüberkülozu, astım, kronik bronşit, KOAH, amfizem.

Kulak Burun Boğaz: Her iki kulakta 65 dB'yi aşan işitme kaybı, iç kulak iltihabı, orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme.

Görme: Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün toplam görme derecesinin 20/7 ile 20/2 arasında olması.

Diğer hastalık gruplarına dair detaylara ise yönetmeliğin ekinde yer alan listelerden ulaşılabiliyor. Tıklayın