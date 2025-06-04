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Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar

Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatta rekor kırdı. Mayıs ayında 3,9 milyar dolarlık ihracatla sektör büyümeye devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 13:52, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 13:53
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Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar

Türkiye otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3 milyar 948 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Mayısta yaklaşık 4 milyar dolar ihracatla aylık bazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakama imza attık" dedi. Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 948 milyon dolara ulaştı. Ocak-mayıs dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16 milyar 581 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 18,3 oldu.

Sektörün Alt Ürün Gruplarında İhracat Artışı

  • Tedarik endüstrisinin mayıs ayı ihracatı yüzde 3 artışla 1 milyar 418 milyon dolar oldu.
  • Binek otomobiller ihracatı mayısta yüzde 12 artarak 1 milyar 323 milyon dolar seviyesine ulaştı.
  • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 119 artışla 746 milyon dolar oldu.
  • Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 15 artışla 277 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  • Çekiciler ihracatı ise yüzde 309 artışla 148 milyon dolara yükseldi.
  • "Diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mayıs ayı ihracatı 36 milyon dolar olarak açıklandı.

Pazarlara Göre İhracat Performansı

  • Sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 29 artışla 623 milyon dolar oldu.
  • Birleşik Krallık, 450 milyon dolar ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 36 arttı.
  • Fransa'ya ise geçen ay yüzde 1 düşüşle 385 milyon dolar ihracat yapıldı.
  • İspanya'ya yüzde 39, Slovenya'ya yüzde 143, Polonya'ya yüzde 21, Belçika'ya yüzde 110, Romanya'ya yüzde 52, Portekiz'e yüzde 110, Avusturya'ya yüzde 174, Fas'a yüzde 40 ihracat artışı yaşandı.

Bölgesel Dağılım ve Genel Değerlendirme

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, mayısta yüzde 28 artışla 2 milyar 824 milyon dolara ulaştı ve otomotiv ihracatından alınan pay yüzde 71,5 oldu. Diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 13,4 pay ile ikinci sırada yer aldı ve bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 34 arttı.

Sektör Yöneticisinin Değerlendirmesi

Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak mayısta yaklaşık 4 milyar dolar ihracatla aylık bazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakama imza attık. İhracat artışında özellikle ticari araçlarda yeni model üretiminin etkisi oldu. Mayısta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekiciler ihracatımız üç haneli artarken, Slovenya'ya yüzde 143, Belçika'ya yüzde 110, Romanya'ya yüzde 52 ihracat artışları kaydettik" ifadelerini kullandı.

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