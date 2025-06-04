Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Mayıs Ayında Geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,05 puan azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti. Bu gelişme, döviz kurlarındaki değişimin enflasyon etkisinden arındırılmış olarak izlendiği REK endeksinde önemli bir düşüşe işaret etmektedir.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Bazlı REK Endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak 93,09'a geriledi. Bu durum, üretici fiyatlarındaki değişimlerin döviz kuru üzerindeki etkisinin de azaldığını göstermektedir.

Önemli Noktalar