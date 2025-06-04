Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Mayıs Ayında Geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında 1,05 puan azalarak 71,11 seviyesine geriledi. Yi-ÜFE bazlı endeks ise 93,09 oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 14:53, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 14:54
Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,05 puan azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti. Bu gelişme, döviz kurlarındaki değişimin enflasyon etkisinden arındırılmış olarak izlendiği REK endeksinde önemli bir düşüşe işaret etmektedir.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Bazlı REK Endeksi
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak 93,09'a geriledi. Bu durum, üretici fiyatlarındaki değişimlerin döviz kuru üzerindeki etkisinin de azaldığını göstermektedir.
Önemli Noktalar
- TÜFE bazlı REK endeksi: 71,11
- Yi-ÜFE bazlı REK endeksi: 93,09
- Mayıs ayı değişimi: TÜFE bazlı endekste 1,05 puan, Yi-ÜFE bazlı endekste 0,36 puan azalma