Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan araştırma raporuna göre, ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençlerin oranı OECD ülkelerinde yüzde 13 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 28'e kadar çıkıyor. İstanbul'da ise bu oran yüzde 18,6 olarak kaydedildi.

İstanbul nüfusunun 2,3 milyonu 15-24 yaş aralığında bulunuyor ve bu yaş grubu, toplam nüfusun yüzde 15'ini oluşturuyor. Kentte yaklaşık 400 bin genç hem okumuyor hem de çalışmıyor. Özellikle hiçbir resmi okulu tamamlamayan gençler arasında, ne eğitimde ne de istihdamda olmama durumu çok daha yaygın. Bu durumda olan her 10 gençten 7'si çalışmıyor ve eğitim almıyor.

Gençlerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Sosyal destek alınması gençlerin karşılaştığı zorlukları aşabilmeleri için şart.

alınması gençlerin karşılaştığı zorlukları aşabilmeleri için şart. Eğitim ve istihdam politikalarının yeniden ele alınması gerekiyor.

Mesleki ve teknik programların yetersizliği de olumsuz etkenler arasında yer alıyor.



