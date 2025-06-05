Aile Bakanlığı görevde yükselme şartlarını değiştirdi

Bakanlık, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle hem başvuru koşullarını esnetti hem de sınav sürecine dair bazı sınırlamaları kaldırdı. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İl müdür yardımcılığı için mezuniyet ve süre şartı değişti

Yeni düzenlemeye göre, il müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için gereken bakanlık hizmet süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi. Ayrıca sadece SBF ve İİBF mezunu olma şartı kaldırılarak tüm lisans mezunlarına başvuru hakkı tanındı.

Ancak bu pozisyonlara yapılacak atamalarda, kadro sayısının en az yarısının psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ile sosyal hizmet lisans mezunları arasından yapılması şartı getirildi.

Sınav kurullarında unvan uyumu lisansüstü eğitim dışında aranacak

Önceki yönetmelikte yer alan, sınav kurulu üyelerinin sınava alınacak personelin yüksek lisans ve doktora eğitimine göre daha düşük seviyede olamayacağına dair hüküm kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle yalnızca lisansüstü eğitim haricindeki durumlarda bu kural geçerli olacak. Böylece sınav kurulu oluşturulmasında yaşanan uygulama güçlüklerinin aşılması amaçlanıyor.

Unvan değişikliği sınavını artık Bakanlık yapamayacak

Önemli bir değişiklik de unvan değişikliği sınavına ilişkin oldu. Yapılan düzenlemeyle, unvan değişikliği sınavının Bakanlıkça yapılabilmesine ilişkin hüküm yönetmelikten tamamen çıkarıldı. Bundan sonra bu sınavların merkezi ya da farklı bir yetkili kurumca yapılması bekleniyor.



Yönetmelik değişikliği 05.06.2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

MADDE 1- 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5/A- (1) İl müdür yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mesleki hizmetleri yürütmek üzere en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bakanlığın görev alanına ilişkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensubu olmak.

b) (a) bendinde yer verilenler haricindeki hizmetleri yürütmek üzere, üniversitelerin en az dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Bakanlıkta en az 1 yıl çalışmış olmak.

ç) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

(2) İl müdür yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda, öğrenim durumu itibarıyla o ildeki kadro sayısının en az yarısı için birinci fıkranın (a) bendinde yer alan şart aranır. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise yukarı doğru yuvarlama yapılır.

(3) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

b) Bakanlık hizmet birimlerinde en az 5 yıl avukat unvanıyla çalışmış olmak.

c) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Personel Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğü" şeklinde ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Sınav süreci içerisinde sınav ile ilgili yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak veya sınavı yapan kuruma inceletmek,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlıkça yapılacağı gibi," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.