Netflix Türkiye Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi

Dijital yayın platformu Netflix, 4 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye'deki abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte platformun en düşük fiyatlı "Temel Planı" yüzde 27 zamlanarak aylık 149,99 TL'den 189,99 TL'ye yükseldi.

Standart Plan, yani aynı anda iki cihazdan 1080p kalitesinde izleme imkanı sunan paket, artık 289,99 TL'ye sunuluyor. Dört cihazdan 4K Ultra HD kalitede içerik izlemeye olanak tanıyan Premium Plan'ın yeni fiyatı ise 379,99 TL olarak belirlendi.

Netflix Türkiye Abonelik Fiyatları ve Paket Özellikleri

Temel Plan: 189,99 TL (720p çözünürlük, tek cihaz)

189,99 TL (720p çözünürlük, tek cihaz) Standart Plan: 289,99 TL (1080p çözünürlük, iki cihaz)

289,99 TL (1080p çözünürlük, iki cihaz) Premium Plan: 379,99 TL (4K Ultra HD çözünürlük, dört cihaz)

Paketlerin Genel Özellikleri

Netflix, Türkiye'de sadece aylık abonelik modeliyle hizmet veriyor. Kullanıcılar herhangi bir taahhüt vermeksizin istedikleri zaman üyeliklerini iptal edebiliyor. Platformun sunduğu paketler; izleme kalitesi, cihaz sayısı ve indirme özellikleri açısından birbirinden ayrılıyor. Tüm planlarda reklamsız içerik sunulmaya devam edilirken, Temel Plan yalnızca 720p çözünürlükte ve tek cihazla sınırlı kalıyor.

Zam Kararının Sebepleri

Zam kararının, artan döviz kurları ve içerik üretim maliyetleri nedeniyle alındığı düşünülüyor. Netflix, son dönemde global ölçekte de benzer fiyat artışlarına gitmişti.

Bir Sene İçinde İkinci Zam

Netflix, Türkiye'de bir sene geçmeden ikinci zammı uyguladı. En son fiyat artışını 9 Temmuz 2024 tarihinde yapan Netflix, o dönem Temel Plan aboneliğin ücretini 119,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseltmişti. Son yapılan zamla birlikte Netflix'in abonelik fiyatları Türkiye'de bir sene içerisinde yüzde 58 arttı.