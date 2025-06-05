KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e Sert Tepki
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e Sert Tepki
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılma Kararı
Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılma Kararı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, cezaevlerinde tahliyeler başladı
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, cezaevlerinde tahliyeler başladı
YKS başvuruları neden düştü?
YKS başvuruları neden düştü?
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 8 milyar 432 milyon lira azalarak 576 milyar 226 milyon liraya düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 12:31, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 12:32
Yazdır
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 mayıs haftasında 242 milyar 603 milyon lira artarak 18 trilyon 655 milyar 903 milyon liradan, 18 trilyon 898 milyar 506 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 77 milyar 50 milyon lira artarak 22 trilyon 95 milyar 597 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 2 trilyon 313 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 30 mayıs itibarıyla 25 milyar 859 milyon lira artarak 2 trilyon 312 milyar 738 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 575 milyar 645 milyon lirası konut, 61 milyar 573 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 675 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 72 milyar 920 milyon lira artarak 2 trilyon 711 milyar 978 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,6 artarak 2 trilyon 180 milyar 624 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 730 milyar 197 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 450 milyar 428 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 560 milyon lira artışla 407 milyar 376 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 298 milyar 971 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 729 milyon lira artarak 3 trilyon 897 milyar 150 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 8 milyar 432 milyon lira azalarak 576 milyar 226 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,61'i oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber