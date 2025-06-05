600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Trump-Musk gerilimi Tesla hisselerini düşürdü
Trump-Musk gerilimi Tesla hisselerini düşürdü
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: Anne ve 3 çocuğu öldü
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: Anne ve 3 çocuğu öldü
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
YKS başvuruları neden düştü?
YKS başvuruları neden düştü?
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı Papara, bazı hesaplara getirilen kısıtlamaların kaldırılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirket, yapılan incelemeler sonucunda riskli görülmeyen hesapların kademeli olarak erişime açılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 22:45, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 22:50
Yazdır
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?

Papara Elektronik Para AŞ, devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen soruşturma sürecinde hiçbir suistimale göz yumulmaması ve kullanıcıların mağdur edilmemesi adına azami özen gösterildiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) kayyum atandığı ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulduğu hatırlatıldı.

Papara'nın Sorumlulukları ve Yasal Yükümlülükleri

Papara Elektronik Para AŞ, finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

İşlemlere Getirilen Limitler ve Hesap Blokeleri

  • Şüpheli işlemlerin tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine limitler getirilmiştir.
  • Yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bazı hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.

Bloke Hesaplar ve İnceleme Süreci

Bloke hesaplara ilişkin incelemeler sürmektedir. Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup, soruşturma konusuyla ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar ise mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.

Kullanıcıların Mağdur Edilmemesi İçin Alınan Önlemler

Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan ve hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcıların finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun şekilde çalışılmakta olup, gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşılacaktır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber