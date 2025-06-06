Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte

Türkiye'de yılın ilk 5 ayında elektrikli ve hibrit otomobiller, pazarın yüzde 42,9'unu oluştururken toplam satışları 169 bin 246'ya ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 394 bin 327, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye otomobil pazarında 189 bin 676 benzinli otomobil, 109 bin 398 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 32 bin 960, otogazlı otomobil satış sayısı ise 2 bin 445 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 59 bin 92 olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışlarında Artış

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 59 bin 848'e yükseldi. Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Benzinli, Dizel ve Otogazlı Otomobil Satışlarında Düşüş

Yılın ilk 5 ayında, benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,5, dizellerde yüzde 16,2 ve otogazlılarda yüzde 12,1 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 102,3, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 114,1 artış gösterdi. Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeni, global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi ve pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olarak belirtiliyor.

Tam Elektrikli Otomobillerin Pazar Payı Yükseldi

Benzinli otomobillerin satışlardaki payı geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 66,1 iken bu yıl yüzde 48,1'e geriledi.

iken bu yıl geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 10,5'ten yüzde 8,4'e , otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya düştü.

, otogazlı otomobillerin payı ise düştü. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay yüzde 7,4'ten yüzde 15'e , hibritlerin payı ise yüzde 14,4'ten yüzde 27,7'ye yükseldi.

, hibritlerin payı ise yükseldi. Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 42,9'u , içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştu.

, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştu. Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibritler 20 bin 812 satış adedine ulaşarak yüzde 5,3 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı ise yüzde 1402,7 olarak gerçekleşti.

ulaşarak sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı ise olarak gerçekleşti. Mayıs ayında toplam 16 bin 802 "tam elektrikli" otomobil satıldı ve bu otomobillerin mayıs ayındaki pazar payı yüzde 19,7 olarak hesaplandı.

Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Araçların Yükselişi

Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.