3 büyükşehrin toplam borsa portföy değeri 2,7 trilyon lira

Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangına soruşturma
Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangına soruşturma
600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Ana sayfaHaberler Ekonomi

3 büyükşehrin toplam borsa portföy değeri 2,7 trilyon lira

Mayıs ayı sonu itibarıyla İstanbul'da yerleşik kullanıcıların pay senedi yatırımlarının büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira oldu. İstanbul'un ardından Ankara'daki yatırımcıların 286 milyar 375 milyon lira, İzmir'deki yatırımcıların değeri 120 milyar 605 milyon lira olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 12:16, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 12:09
Yazdır
3 büyükşehrin toplam borsa portföy değeri 2,7 trilyon lira

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre en çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu.

3 büyükşehirden sonra en fazla yatırımcı Bursa'da

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra pay senedinde en fazla yatırımcısı olan il Bursa oldu. Bursa'da mayıs ayı sonu itibarıyla 272 bin 876 yatırımcı pay senedi piyasalarında hesap sahibi olurken, Bursa'daki yerleşiklerin portföy değeri 82 milyar 947 milyon lira olarak belirlendi. Bursa, portföy değerinde de İzmir'in arkasında yer alarak 3 büyük şehirden sonra en büyük pay senedi portföy büyüklüğüne sahip il olarak sıralandı.

Yatırımcı sayısına bakıldığında 4. sıradaki Bursa'yı 225 bin 210 kişiyle Antalya, 190 bin 454 kişiyle Kocaeli, 179 bin 467 kişiyle Adana, 136 bin 334 kişiyle Mersin, 131 bin 726 kişiyle Konya ve 119 bin 99 kişiyle Balıkesir takip etti.

Portföy büyüklüklerine bakıldığında ise Bursa'yı 46 milyar 898 milyon lirayla Antalya, 42 milyar 630 milyon lirayla Gaziantep, 40 milyar 943 milyon lirayla Adana, 37 milyar 365 milyon lirayla Kocaeli, 26 milyar 326 milyon lirayla Balıkesir ve 25 milyar 9 milyon lirayla Mersin izledi.

Borsa İstanbul'da en çok yatırımcı BIST 100 endeksinde

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde mayıs ayı sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 kişi olarak tespit edildi.

Sektör endekslerine bakıldığında ise en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 599 bin 761 kişiyle sanayi endeksi olurken, sanayi endeksini 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.

Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise mayıs sonu itibarıyla 1 milyon 73 bin 149 oldu.

- En yüksek portföy değeri 45-49 yaş grubunda

Yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45-49 yaştaki yatırımcılar 295,7 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 15-19 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.

25-29 yaş arası yatırımcılarda portföy büyüklüğü 50 milyar 237 milyon lira, 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira, 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira, 40-45 yaş arası yatırımcılarda 233 milyar 662 milyon lira olurken, 295 milyar 660 milyon lira ile en büyük payı 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira, 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira, 60-64 yaş arası grupta 148 milyar 920 milyon lira, 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira, 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 112 milyar 817 milyon lira olması dikkati çekti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber