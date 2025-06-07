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Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek'in kızından ihmal iddiası

Ferdi Zeyrek'in yoğun bakıma alınmasına yol açan elektrik kazasında ihmaller zinciri mi var? Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının elektrik akımına kapılmasının bir ihmal sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 21:42, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 21:45
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Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek'in kızından ihmal iddiası

Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından "ihmal" iddiasında bulundu.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kaza ihmaldi

Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı.

Şahıs her şeyin yolunda olduğundan söyledi.

Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ayrıca şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor.

Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

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