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Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı

2022-2024 yıllarında halka açık şirketlerden alınan kar paylarında büyük usulsüzlük tespit edildi. 3,6 milyar TL'lik gelir beyan edilmedi, vergi kaybı ise yaklaşık 200 milyon TL olarak belirlendi. Vergi daireleri bu kişileri yakın takibe aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 12:10, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 12:21
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Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan analizde, 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kar payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan bu çalışmada, halka açık şirketlerce yapılan kar payı ödemeleri detaylı şekilde incelendi. Başkanlık, beyannamelerle ilgili kurumlardan aldığı bilgileri dikkate alarak yaptığı analizde, halka açık şirketlerin hisse senedine sahip olan kişilere dağıttığı kar payı tutarlarını ve bu ödemeleri alan kişileri detaylı olarak değerlendirdi.

Kar Payı Gelirlerinde Beyan Eksikliği

Çalışmada, ödemelere ilişkin daha önce gerçekleştirilen gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kar payı tutarları belirlendi. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna olması nedeniyle, bu istisna uygulandıktan sonra kalan gelirlerin yıllık beyan sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edildi.

  • 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gelir vergisinden istisna edilen tutar sonrasında kalan kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyen 1725 kişi tespit edildi.
  • Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi.
  • Beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

"Hedef, Daha Adil Vergi Sistemi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Şimşek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.


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