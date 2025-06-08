Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

Buna göre, haziran ayına ait açıklanacak ÜFE verileriyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek zam oranı da netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Olası zam senaryosunu paylaştı

Ekonomist İris Cibre, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla haziran ayı ÜFE rakamlarının yüzde 2 açıklanmasıyla oluşacak olası zam senaryosunu paylaştı.

Cibre paylaşımında, "Haziran ayı ÜFE yüzde 2 geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15,18 zam anlamı taşıyor" dedi.

Cibre paylaşımının devamında, bu durumun benzine 2,18 TL, motorine 2,05 TL ÖTV zammı yapılacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul'da benzin 46 lira 94 kuruş, motorin 46 lira 22 kuruştan satılıyor

Ankara'da benzin 47 lira 58 kuruştan, motorin 47 lira 07 kuruştan satılıyor.

İzmir'de ise benzin fiyatları 47 lira 92 kuruş, motorin fiyatları 47 lira 42 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlları iller ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.



