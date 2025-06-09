Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işçi ve işveren tarafının katılımıyla dört toplantı geride kaldı. Şimdi ise gözler işveren tarafının zam teklifinde. Teklifin kısa süre içinde işçi tarafına iletilmesi bekleniyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 17:50, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 17:53
TRT Haber'in haberine göre, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğindeki toplantıda işçi tarafının beklentileri ve talepleri masaya yatırıldı.
İşveren sendikası maliyet analizi yaptı
Görüşmelerin ardından işveren sendikası maliyet analizi yaptı. Çalışmalarını tamamladı. Kısa süre içinde işçi tarafına ilk teklifinin yapılması bekleniyor.
Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.
Sürecin sonunda işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan ücret zammı ve yeni çalışma şartları netlik kazanacak.