Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar

Enerji piyasası kaynaklarına göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL civarında zam yapılması gündemde.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benzine zam göründü. Uluslararası piyasalarda sert bir düşüş yaşanmazsa cuma gününden geçerli olmak üzere 1 TL zam bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Güncel fiyatlar

İller bazında güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 46,90 TL/litre

Motorin: 46,20 TL/litre

LPG: 25,09 TL/litre

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 46,75 TL/litre

Motorin: 46,08 TL/litre

LPG: 24,49 TL/litre

Ankara

Benzin: 47,58 TL/litre

Motorin: 47,08 TL/litre

LPG: 24,99 TL/litre

İzmir

Benzin: 47,91 TL/litre

Motorin: 47,40 TL/litre

LPG: 24,94 TL/litre