Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Brent petrolün 67 dolara yükselmesiyle birlikte benzine 1 TL zam bekleniyor. Cuma günü itibarıyla geçerli olması öngörülen artış öncesi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatı 46,75 TL ile 47,91 TL arasında değişiyor...
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 13:12, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 13:15
Enerji piyasası kaynaklarına göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL civarında zam yapılması gündemde.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benzine zam göründü. Uluslararası piyasalarda sert bir düşüş yaşanmazsa cuma gününden geçerli olmak üzere 1 TL zam bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
Güncel fiyatlar
İller bazında güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 46,90 TL/litre
Motorin: 46,20 TL/litre
LPG: 25,09 TL/litre
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 46,75 TL/litre
Motorin: 46,08 TL/litre
LPG: 24,49 TL/litre
Ankara
Benzin: 47,58 TL/litre
Motorin: 47,08 TL/litre
LPG: 24,99 TL/litre
İzmir
Benzin: 47,91 TL/litre
Motorin: 47,40 TL/litre
LPG: 24,94 TL/litre