300 unvan bazında Temmuz 2025 zamlı memur maaşları...

2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. Haziran ayında yüzde 1'lik enflasyon çıkması HALİNDE altı aylık enflasyon farkı yüzde 9,66'ya çıkacak. Bu orana, yılın ikinci yarısında geçerli olacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam artış yüzde 15,14'e ulaşacak.

5 aylık enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu

TÜİK'in yayımladığı Mayıs 2025 verilerine göre beş aylık enflasyon farkı yüzde 8,58 olarak gerçekleşti. Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 1 çıkması durumunda, altı aylık fark yüzde 9,66'ya ulaşacak. Bu fark, memurların taban maaşlarına yansıtılacak.

Temmuz zammı kümülatif olarak yüzde 15,14 olacak

Toplu sözleşme gereğince Temmuz ayında memurlara ayrıca yüzde 5 oranında zam yapılacak. Haziran ayında yüzde 1 enflasyon çıkması halinde kümülatif zam oranı, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 15,14'e ulaşacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılın ikinci yarısı için bir artış yapılmış olacak.

300 unvanda maaşlar güncellendi

Memurlar.net tarafından geliştirilen maaş hesaplama robotu, 300 farklı unvan için Temmuz 2025 maaşlarını yansıtacak şekilde güncellendi. Robot, kullanıcıların hizmete başlama tarihine göre 14 günlük maaş farklarını da hesaplayabiliyor.

Güncellenmiş maaş robotu kullanıma açıldı

Kamu çalışanları, akademik personel ve emekliler zamlı maaşlarını görmek için Memurlar.net'in maaş robotunu kullanabilecek. Sistem, yüzde 15,14 zam oranını baz alarak yeni katsayılarla hesaplama yapıyor. Hizmete başlama yılını 2025 Temmuz ayı öncesi seçen kullanıcılar, 14 günlük farkları da görüntüleyebiliyor.

Tüm unvanlar için tabloya ulaşmak mümkün

Güncellenmiş sistemde; memur, akademisyen, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yönelik tüm unvanlar bazında Temmuz 2025 zamlı maaşları listelenmiş durumda.