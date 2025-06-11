Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!

Yurt dışında konut yatırımı yaparken mağdur olmamak için dikkat edilmesi gereken birçok önemli konu bulunmaktadır. Son dönemde Türkiye'de yerleşik vatandaşların yurt dışından konut alımında artış yaşanmakta ve özellikle Yunanistan, İspanya ve Dubai gibi ülkeler öne çıkmaktadır. Geçen yıl yurt dışından konut alımı yaklaşık 2,5 milyar dolar ile rekor kırmış olup, bu yıl da benzer bir rakam beklenmektedir. Türkiye'de konut alımı yasal mevzuat açısından kolay olsa da, yurt dışında aynı sistemin geçerli olmadığını bilmek gerekmektedir.

Yurt Dışında Konut Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Barınma hakkı : İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde anayasal bir hak olarak barınma hakkı bulunmakta, boş gayrimenkullere evi olmayan kişiler girebilmektedir. Bu nedenle, bu ülkelerde konut alırken alarm sistemi kurulması önerilmektedir.

: İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde anayasal bir hak olarak barınma hakkı bulunmakta, boş gayrimenkullere evi olmayan kişiler girebilmektedir. Bu nedenle, bu ülkelerde konut alırken alarm sistemi kurulması önerilmektedir. Doğru muhatapla işlem yapmak : Tapuda yazan ismin kontrol edilmesi ve parayı alacak kişinin gerçekten sahibi olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

: Tapuda yazan ismin kontrol edilmesi ve parayı alacak kişinin gerçekten sahibi olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Avukat ve danışmanlarla çalışmak : Yatırımlar genellikle avukatlar aracılığıyla yapılmakta olup, hukuki bilgi eksikliğinde Türkiye'den aracılar veya avukatlarla çalışmak yatırımınızı koruyacaktır.

: Yatırımlar genellikle avukatlar aracılığıyla yapılmakta olup, hukuki bilgi eksikliğinde Türkiye'den aracılar veya avukatlarla çalışmak yatırımınızı koruyacaktır. Arsa payı ve tapu türü : Türkiye'de yaygın olan arsa paylı tapu sistemi her ülkede bulunmamaktadır. Örneğin, İngiltere, Tayland ve Dubai'de toprak hakkı alınamamaktadır.

: Türkiye'de yaygın olan arsa paylı tapu sistemi her ülkede bulunmamaktadır. Örneğin, İngiltere, Tayland ve Dubai'de toprak hakkı alınamamaktadır. Paranın kaynağı ve vergi beyannamesi : Bazı ülkelerde paranın kaynağının açıklanması ve vergi beyannamesi verilmesi gerekebilmektedir.

: Bazı ülkelerde paranın kaynağının açıklanması ve vergi beyannamesi verilmesi gerekebilmektedir. Mülk yönetim şirketleri : Konut kiraya verilecekse mülk yönetim şirketlerinin tercih edilmesi önerilmektedir. Aksi halde kazanç kayıpları yaşanabilmektedir.

: Konut kiraya verilecekse mülk yönetim şirketlerinin tercih edilmesi önerilmektedir. Aksi halde kazanç kayıpları yaşanabilmektedir. Amortisman süresi ve oturum izni: Dairenin amortisman süresine dikkat edilmeli, oturum izni ve altın vize gibi hakların ülkeden ülkeye değiştiği unutulmamalıdır.

Mevzuatın İyi Okunması ve Profesyonel Destek

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen, Türk vatandaşlarının yurt dışında konut alımına ilgisinin arttığını ve Dubai, Yunanistan, Suudi Arabistan ile İspanya'nın öne çıktığını belirtmektedir. Yatırım yapılırken ekonomik istikrarın ve konuta yüksek talebin olduğu ülkeler tercih edilmelidir. Turizm veya göç alan bölgeler avantajlıdır. Yabancılara mülk satımı her ülkede farklılık gösterebilir; bu nedenle mevzuat çok iyi değerlendirilmelidir. Vergi avantajı olan ülkelerde yatırım yapmak amortisman süresini kısaltır ve bazı ülkeler oturum ile ikamet izni verebilmektedir.

Konutun Rahat Satılabileceği Ülkeler Tercih Edilmeli

Profesyonel emlak danışmanları ile çalışmak olumsuz durumların yaşanmaması adına çok önemlidir. Yurt dışında yatırım yaparken kaçırılan en ufak bir protokol ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Hedef ülkedeki resmi kurumlara başvuruda bulunmak da mümkündür. Yatırım yapılan ülkedeki şirketin bir süredir faaliyet göstermesi önemlidir. Konut talebinin yüksek olduğu ülkelerde yatırım yapmak çıkış stratejisi açısından avantaj sağlar. Talebin devam etmesi, gayrimenkulün rahatlıkla satılabileceği anlamına gelir ve bu da uluslararası yatırım için güvenli bir ortam sunar.



