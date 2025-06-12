Ali Yalçın'dan okulda öldürülen öğretmene ilişkin açıklama

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Katledilen öğretmenimiz Muhammed Öz'ün, psikolojik rahatsızlığı bulunan faile destek olmak ve onu topluma kazandırmak amacıyla bir süre evinde misafir ettiğini öğrenmiş olmak, yaşadığımız acıyı daha da derinleştirmiştir. Öğretmen mum gibidir. Yanar ve etrafına ışık verir, toplumu onarır, insanı yaşatır. Öğretmeni yaşatmak ise toplumun ödevidir. Fedakar bir öğretmeni kaybetmek gerçekten acı veriyor. Makamın ali, mekanın cennet olsun Muhammed Hocam."