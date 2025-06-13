Yurt müdürlüğüne artık sadece yurt müdür yardımcıları atanabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan önemli değişiklikler 13 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tıklayın. Yapılan düzenlemeler, hem sınavlı hem de sınavsız atamalara ilişkin esasları yeniden şekillendirdi.

Yurt müdürlüğü için başvuru hakkı daraltıldı

Yeni düzenlemeye göre yurt müdürlüğü kadrosu için yalnızca yurt müdür yardımcısı unvanında en az 2 yıl görev yapan personel görevde yükselme sınavına başvurabilecek. Önceki düzenlemede birçok teknik ve uzman unvanına sahip personel bu sınava başvuru hakkına sahipken, artık bu unvanların doğrudan başvuru hakkı kaldırıldı.

Bazı müdür kadrolarına sınavsız atama geliyor

Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü ve gençlik ve spor ilçe müdürü kadrolarına artık görevde yükselme sınavı yapılmaksızın atama yapılabilecek. Ancak bu kadrolara atanabilmek için;

-Bakanlıkta en az 1 yıl görev yapmış olmak,

-Belirli müdür kadrolarında asaleten en az 2 yıl çalışmış olmak şartları aranacak.

Görevde yükselme sınavı için kurum içi süre uzatıldı

Görevde yükselmeye tabi kadrolar için, bakanlıkta en az 1 yıl çalışmış olma şartı getirildi. Önceki düzenlemede bu süre sadece 6 aydı. Böylece bakanlık dışından gelen memurların yönetici kadrolara geçişi zorlaştırılmış oldu.

Sınavla atananlara 3 yıl zorunlu hizmet şartı

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personelin, atandıkları ilin sınırları içinde fiilen 3 yıl görev yapma zorunluluğu getirildi. Bu sürede yalnızca yıllık izinler çalışılmış süreden sayılacak.

Bu süre dolmadan nakil isteyenler mazeretlerine bakılarak yalnızca:

-Daha önceki görev unvanına,

-Aynı hizmet grubunun alt görevlerine,

-İlk atandıkları yere dönmeleri halinde,

nakil yapılabilecek.

Ancak, ilk görevde yükselme sınavında bu 3 yıllık mecburi hizmet uygulanmayacak. Yalnızca sonraki sınavlardan sonra atananlar için geçerli olacak.

Bazı kadrolar görevde yükselmeyle atanılacak unvanlar arasından çıkarıldı

Yeni düzenlemeyle şu kadrolar görevde yükselme kapsamından çıkarıldı:Kamp müdürü, Spor tesisi müdürü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi müdürü

Spor uzmanı ve antrenör kadroları Araştırma ve Planlama Grubu'na alındı

Antrenör ve spor uzmanı kadroları artık Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu'nda yer alacak. Bu kadrolara atanmada uzman, sportif eğitim uzmanı, eğitim uzmanı gibi unvanlara uygulanan şartlar geçerli olacak.

İlçe müdürlüğü atamalarında da yeni sistem

Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavı şartı aranmayacak. Ancak bu kadroya atanabilmek için:

-Müdür, müdür yardımcısı, şef, yurt yönetim memuru veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 2 yıl çalışmış olmak,

-Bakanlık kadrosunda en az 1 yıl görev yapmış olmak gerekiyor.