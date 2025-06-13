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İran'a Saldırı: Üst Düzey Komutanlar Ve Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti

İsrail'in İran'a saldırısında Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami hayatını kaybetti. Natanz yakınında otoyol kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 09:01, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 09:20
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İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı ve Sonuçlarıİsrail'in İran'a yönelik saldırısında, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu, İsrail'in Bakıri'ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı ve saldırıda Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yaşamını yitirdiğini belirtti. İsrail'in Natanz nükleer tesislerine saldırısının ardından Kum-İsfahan otoyolu trafiğe kapatıldı. İran Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni, otoyolun ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını duyurdu. Otoyolun durumu ve saldırı ile ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İran'da Üst Düzey Kayıplar

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
  • İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığı belirtildi.
  • Saldırıda, nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail'in farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlediği, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'den Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum, İran bizi hedef almamalı" ifadelerini kullandı.

İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler

Irak Hava Sahasını Kapattı

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattığını ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldığını duyurdu.

İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılar, sabaha karşı İran'ın farklı kentlerinde gerçekleşti ve önemli kayıplara yol açtı. Bu saldırılarda ölen bilim insanları arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi bulunuyor. Özellikle Feridun Abbasi, bir dönem İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görev yapmış ve 2010 yılında İsrail'in suçlandığı bir suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Diğer yandan, Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyordu.

Saldırıların Detayları

İsrail, sabaha karşı Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda sadece bilim insanları değil, aynı zamanda üst düzey askeri yetkililer de hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybeden Üst Düzey Yetkililer

  • İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri
  • Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami
  • Nükleer bilim insanları

Sivil Kayıplar

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de hedef alındı ve çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti.


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