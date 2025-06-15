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Haziran 2025 Dönemi Mesleki Çalışma Programının Detayları ve Çalışma Programı Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının 13.0.2025 tarih ve 133998849 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin 2025 yılı Haziran dönemi mesleki çalışmalarını 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Haziran 2025 Dönemi Mesleki Çalışma Programı Açıklamaları ve Haziran 2025 Dönemi Mesleki Çalışma Programı (Genel Program) doğrultusunda görevli oldukları okul / kurumlarda veya talep etmeleri halinde görev yeri dışındaki illerde gerçekleştirecek ve öğretmenlerimiz 2025 yılı Haziran dönemi mesleki çalışmanın son günü olan 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 13:04
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Haziran 2025 Dönemi Mesleki Çalışma Programının Detayları ve Çalışma Programı Belli Oldu

Mesleki çalışma programı Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf TEKİN'in 23.06.2025 Pazartesi günü Saat 09.00'da ÖBA platformu üzerinden yapacağı konuşma ile başlayacaktır. Ayrıca 26.06.2025 Perşembe günü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mustafa OTRAR tarafından verilecek eğitim de ÖBA platformu üzerinden yayımlanacaktır.

İşte o yazı;

HAZİRAN 2025 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI AÇIKLAMALAR

23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak mesleki çalışmalar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

1- 2025 Haziran dönemi mesleki çalışmaları, 23 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da Bakanımız Sayın Yusuf TEKİN'in açılış konuşmalarıyla başlayacaktır.

2- 24-26 Haziran tarihleri arasında ilgili genel müdürlüklerin önerileri doğrultusunda hazırlanan mesleki çalışma programları uygulanacaktır.

3- 27 Haziran 2025 Cuma günü 2024-2025 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapılacaktır.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi gereği yapılması gereken toplantılar, mesleki çalışma programını aksatmayacak şekilde planlanıp gerçekleştirilecektir.

5- Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarını kendi okul / kurumlarında yapabilecekleri gibi görev yeri dışındaki illerde, görevli oldukları okul / kurum türlerine uygun okul / kurumlarda da yapabileceklerdir.

6- Görevli oldukları il dışında mesleki çalışmalarını yapacak öğretmenlerimiz;

a) Hangi ilde mesleki çalışmaya katılacaklarına dair taleplerini görevli oldukları okul / kurum müdürlüklerine yazılı olarak bildireceklerdir.

b) Mesleki çalışmaya katılacakları illerde, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edecekler ve il / ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirleyecekleri okul / kurumlarda mesleki çalışmalarını yapacaklardır.

c) Seminer dönemi bitiminde ise mesleki çalışmaya katıldıkları okul / kurum müdürlükleri tarafından verilecek resmi yazıyı görev yaptıkları okul / kurum müdürlüklerine iletmek üzere teslim alacaklardır.

7- Talepleri doğrultusunda mesleki çalışmalarını farklı illerde yapacak öğretmenlerimiz için verilen izin, 21-22 Haziran 2025 tarihlerindeki sınav vb. görevleri için muafiyet getirmez.

8- Mesleki çalışma döneminin son günü olan 30 Haziran 2025 tarihinde öğretmenlerimiz idari izinli sayılacaklardır.

HAZİRAN 2025 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI (GENEL PROGRAM)

Ahmet KANDEMİR

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