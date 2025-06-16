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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazanarak 9.350,01 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 18:38, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 18:45
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,72 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre, cari açık nisan ayında 7 milyar 864 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık 15 milyar 815 milyon dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Zew endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımının öne çıkacağını belirtti.

BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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