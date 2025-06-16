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YKS Sınavı Oturumları ve Soru Dağılımı Detayları

YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri, soru dağılımları ve sınav kuralları hakkında detaylı bilgiler bu haberde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 10:28, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 10:29
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YKS Sınavı Oturumları ve Soru Dağılımı Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirilecek. 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü uygulanacak. AYT sabah, YDT ise öğleden sonraki oturumda gerçekleştirilecek.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında ise 15.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.

YKS Oturumları ve Süreleri

  • TYT: 21 Haziran Cumartesi, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.
  • AYT: 22 Haziran Pazar, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
  • YDT: 22 Haziran Pazar, saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre tanınacak.

TYT Soru Dağılımı

  • Türkçe testi: 40 soru
  • Sosyal bilimler testi:
    • Tarih: 5
    • Coğrafya: 5
    • Felsefe: 5
    • Din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe: 5
  • Temel matematik testi: 40 soru
  • Fen bilimleri testi:
    • Fizik: 7
    • Kimya: 7
    • Biyoloji: 6

AYT Soru Dağılımı

  • "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi: 40 soru
    • Türk dili ve edebiyatı: 24
    • Tarih-1: 10
    • Coğrafya-1: 6
  • Sosyal bilimler-2 testi: 40 soru
    • Tarih-2: 11
    • Coğrafya-2: 11
    • Felsefe grubu: 12
    • Din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe: 6
  • Matematik testi: 40 soru
  • Fen bilimleri testi: 40 soru
    • Fizik: 14
    • Kimya: 13
    • Biyoloji: 13

YDT Soru Dağılımı ve Diller

  • Sınav süresi: 120 dakika
  • Soru sayısı: Toplam 80 soru
  • Diller: Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça

Sınava Giriş ve Sonuçlar

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacaktır.

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