Altının kilogram fiyatı 4 milyon 355 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 352 bin lira, en yüksek 4 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,25 azalışla 4 milyon 355 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, geçen haftayı 4 milyon 366 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 396 milyon 756 bin 358,06 lira, işlem miktarı ise 1.722,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 396 milyon 802 bin 353,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: