Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatında tarih netleşiyor

Mülakatlar için takvim belli olmaya başladı

Adayların en çok merak ettiği konuların başında, mülakatların hangi tarihlerde yapılacağı geliyor. Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatlarının Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başı arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.