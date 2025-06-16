Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı
Haftaya yatay başlayan dolar, günü 39,39 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 17:31, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,4370
|39,4380
|39,3890
|39,3900
|Avro
|45,5360
|45,5370
|45,7700
|45,7710
|Sterlin
|53,5100
|53,5300
|53,6800
|53,6900
|İsviçre frangı
|48,5900
|48,6000
|48,7200
|48,7300
|ANKARA
|ABD doları
|39,4070
|39,4870
|39,3590
|39,4390
|Avro
|45,4960
|45,5760
|45,7300
|45,8100
|Sterlin
|53,4500
|53,6600
|53,6200
|53,8300