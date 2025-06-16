Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,4370 39,4380 39,3890 39,3900 Avro 45,5360 45,5370 45,7700 45,7710 Sterlin 53,5100 53,5300 53,6800 53,6900 İsviçre frangı 48,5900 48,6000 48,7200 48,7300 ANKARA ABD doları 39,4070 39,4870 39,3590 39,4390 Avro 45,4960 45,5760 45,7300 45,8100 Sterlin 53,4500 53,6600 53,6200 53,8300