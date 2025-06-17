Dolar 39,38 TL'den günü tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,3890 39,3900 39,3870 39,3880 Avro 45,7700 45,7710 45,6160 45,6170 Sterlin 53,6800 53,6900 53,4500 53,4600 İsviçre frangı 48,7200 48,7300 48,4200 48,4300 ANKARA ABD doları 39,3590 39,4390 39,3570 39,4370 Avro 45,7300 45,8100 45,5760 45,6560 Sterlin 53,6200 53,8300 53,3900 53,6000