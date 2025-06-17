Dolar 39,38 TL'den günü tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,38 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 17:32, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 17:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,3890
|39,3900
|39,3870
|39,3880
|Avro
|45,7700
|45,7710
|45,6160
|45,6170
|Sterlin
|53,6800
|53,6900
|53,4500
|53,4600
|İsviçre frangı
|48,7200
|48,7300
|48,4200
|48,4300
|ANKARA
|ABD doları
|39,3590
|39,4390
|39,3570
|39,4370
|Avro
|45,7300
|45,8100
|45,5760
|45,6560
|Sterlin
|53,6200
|53,8300
|53,3900
|53,6000