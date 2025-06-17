Türkiye'nin ilk lüks AVM'si Prestige Mall kapatılıyor

İstanbul'da Bahçeşehir ilçesinin Gölet bölgesinde yer alan ve 18 yıldır kesintisiz faaliyet yürüten Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, haziran ayının sonu itibarıyla kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.

KALAN MAĞAZALAR 15 GÜN İÇİNDE KAPANACAK

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye'nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden Prestige Mall, içerisinde yer alan mağazalardan File Market, haftasonu itibarıyla kepenk indirirken, kalan 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

DİJİTALLEŞME NEDENİYLE AVM SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR

Türkiye genelinde sayıları 450'ye yaklaşan alışveriş merkezi (AVM) sektörü, son yıllarda ciddi bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya. Pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM'leri zora soktu. Bugün bu merkezlerden yaklaşık 50'si, ayakta kalmak için gerekli olan doluluk oranına ulaşamıyor. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM'lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine yanıt verememesi yatıyor.