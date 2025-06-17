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Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı

Gümüşün ons fiyatı 13 yılın zirvesine çıktı! Gümüş, 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı. Arz sıkıntısı ve yeşil enerji trendi fiyatları uçurdu!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 16:09, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 16:10
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Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı

Gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 37,2 dolar seviyesine kadar yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesini test etti. Son dönemde değerli metallerdeki sert yükselişler, gümüşte de etkili oldu. Gümüş fiyatları; güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman cazibesinin artmasıyla destekleniyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrifikasyon trendlerindeki artan rolü, gümüş fiyatlarının yükselmesinde önemli bir etken oldu.

Silver Institute, bu yıl küresel gümüş açığının azalacağını tahmin etse de, arz kısıtlamaları fiyatlardaki artışta temel itici güç olmaya devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler de gümüş fiyatlamalarında etkili oluyor. Analistler, gümüşün jeopolitik risklerden etkilendiğini ancak endüstriyel alanda da yoğun kullanılan bir ürün olduğuna dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı toplantısından gelecek mesajlar da önem taşıyor.

Gümüşün Endüstriyel Kullanımı ve Talep Artışı

Gümüşe yönelik endüstriyel talep oldukça güçlüdür. Gümüş, yatırımın ötesinde; güneş panelleri, elektronik cihazlar ve elektrikli araçlar gibi birçok alanda önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor. Yeşil enerjiye yönelik küresel yönelimle birlikte endüstriyel uygulamalarda gümüşe olan talep artıyor. Gümüş madenlerinde kıtlık yaşanırken, tedarik zincirleri de son yıllarda kesintilerle karşı karşıya kaldı.

Uzman Görüşleri ve Yatırımcı Eğilimleri

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, son dönemde piyasalarda güvenli limanlara kaçışın önem kazandığını belirtti. Şimdiye kadar ons altının ön plana çıktığını ifade eden Ergezen, "Tabii ons altının güvenli liman özelliği daha ağır basıyor. Bu nedenle de ons altının bu dönemde daha fazla ilgi görmesi normaldi." dedi.

Yatırımcıların Alternatif Arayışı

Ergezen, "Altın-gümüş rasyosu 106 seviyelerine kadar çıkmıştı ki bu, beklenmedik bir şeydi. Bu kadar sert bir yükseliş karşısında gümüş oldukça geride kalmıştı." diyerek, yatırımcıların artık altının alternatiflerine yönelmeye başladığını belirtti. Ergezen, "Altın bu kadar yükseldikten sonra artık yatırımcılar altının alternatiflerine yönelmeye başladılar. Gümüş de bunlardan bir tanesi." ifadesiyle, gümüşün endüstriyel alanda daha fazla kullanıldığını ve sanayi talebinde artış beklentisinin oluştuğunu söyledi.

Sonuç olarak, gümüş fiyatlarındaki yükselişin arkasında hem endüstriyel talep hem de jeopolitik gelişmelerin etkisi bulunuyor. Yatırımcılar, altının yanı sıra gümüş ve platin gibi diğer kıymetli metallere de yönelmeye başladı.


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