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Ayakkabı Sektörüne Destek Sözü: Bakanlık Desteği Artıyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayakkabı sektörünün liderleriyle bir araya gelerek ihracat ve istihdamda atılacak adımları değerlendirdi. Yerli markalara küresel güç kazandıracak yeni stratejiler konuşuldu. Eğitim ve Ar-Ge alanındaki katkılar öne çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 21:58, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 22:29
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Ayakkabı Sektörüne Destek Sözü: Bakanlık Desteği Artıyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün, Ankara'da Ticaret Bakanlığımızda, ülkemizin köklü ve emek yoğun sektörlerinden biri olan ayakkabı sanayimizin önde gelen temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" dedi. Bu önemli buluşmada sektörün mevcut durumu ve geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ayakkabı Sektörü Temsilcileriyle Görüşme

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Sayın Berke İçten, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı İstişare Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve heyet üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede sektörün bugünü ve geleceği üzerine istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Görüşmede Ele Alınan Konular

  • Sektörün dünya pazarlarında daha rekabetçi bir yapıya kavuşması
  • Yerli markaların küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için atılabilecek adımlar
  • TASD ve TASEV'in eğitim, araştırma ve insan kaynağı geliştirme alanlarındaki katkıları

Bakan Bolat, üretime, istihdama ve ihracata sunduğu değerli katkılarla ülkemizin kalkınmasına hizmet eden her sektörün olduğu gibi, ayakkabı sektörünün de her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak bu alandaki desteğin daha da artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.


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