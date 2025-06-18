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Benzin ve motorine yeni zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Benzin ve motorine yeni zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,56 TL, motorin grubunda 1,87 TL fiyat artışı bekleniyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 09:58, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 10:00
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Benzin ve motorine yeni zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Benzin ve motorine yeni zam bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,56 TL, motorin grubunda 1,87 TL fiyat artışı bekleniyor. Yeni zamların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da da 50 TL'nin üzerine çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 48,29-48,44 TL'den, motorin 49,39-49,51 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 49,10 TL'den, motorin 50,36 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 49,44 TL'den, motorin 50,70 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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