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Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsrail-İran geriliminin tırmanması halinde küresel petrol akışının sekteye uğrayabileceğini, bunun Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru üzerinde ciddi baskılar yaratabileceğini söyledi. "Gerekirse tüm enstrümanları devreye sokarız" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 10:55, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 10:57
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Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzını tehlikeye sokması ihtimali, Türkiye'yi de alarma geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürmüz'ün küresel petrol akışındaki kritik rolüne dikkat çekerek, krizin büyümesi halinde Türkiye ekonomisinin etkilenmemesi için her türlü önlemin alınacağını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleriyle bir araya gelen Şimşek, "Dünya petrolünün yüzde 25'i Hürmüz'den geçiyor. Şu anda küresel petrol fiyatları bizim tolere edebileceğimiz sınırda. Eğer bir sıkıntı olursa elimizdeki her türlü enstrümanı kullanırız" ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve dövize karşı hazırlık

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yalnızca Türkiye değil, tüm dünya için ekonomik bir tehdit olduğunu söyleyen Şimşek, "Petrol akışında yaşanacak bir sıkıntı, fiyatları yükseltir. Bu da Türkiye'de enflasyon ve kur üzerinde baskı yaratabilir. Ancak ekonomimizin etkilenmemesi için gereken tüm tedbirleri alırız" dedi.

Şimşek: İstifa iddialarına gülüyorum

Bakan Şimşek, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen "istifa edecek" iddialarına da yanıt verdi: "Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok."

"Zenginden daha fazla vergi alıyoruz"

Şimşek, yüksek kredi faizleri ve vergi sistemiyle ilgili eleştirilere de değinerek, "Şu anda çiftçinin faizinin yüzde 70'ini, ihracatçının ise yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Konutlarda kullanılan doğalgazı sübvanse ediyoruz. Devlet gerekeni yapıyor" dedi. Zenginden vergi alınmadığına yönelik eleştirilere de "Biz geldiğimizde zenginin vergisini artırdık, dar gelirlilerin vergisini yüzde 15'e düşürdük" yanıtını verdi.

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