Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Türkiye'de otomobil fiyatları üzerinde en etkili olan vergi Özel Tüketim Vergisi olarak öne çıkıyor. Aracın çıplak fiyatı üzerine ÖTV oranı eklenip ardından ÖTV'li fiyatı üzerine Katma Değer Vergisi olan yüzde 20 eklenerek satışlar gerçekleşiyor.

AK Parti'nin son kanun teklifinde 1600 cc motor hacmine kadar olan otomobillerde yüzde 45'ten başlayıp yüzde 80'e kadar olan ÖTV dilimleri sadece yüzde 80 olarak belirlenmek isteniyor. Böylece yüzde 45, 50, 60, 70 ÖTV oranı uygulanan kademeler ortadan kalkmış olacak.

Bu oranlar zaten uzun zamandır uygulanamıyordu çünkü ÖTV matrahları en yüksekten gerçekleşiyordu. Bu nedenle 1600 cc'ye kadar olan araçlarda yüzde 80 ÖTV oranı uygulanıyordu.

ARAÇLARIN FİYATLARI DEĞİŞİR Mİ?

Mevcuttaki yüzde 80 ÖTV devam edeceği için araç fiyatlarında değişiklik ortaya çıkmayacak. Piyasada yapılan spekülatif açıklamalar ikinci el otomobil fiyatlarında hareketliliğe neden oldu ancak durgun günler geçiren ikinci el otomobil sektöründe fiyat artışları tüketici tarafında kabul görmeyebilir. İkinci el araç alacaklar ÖTV'de herhangi bir artış olmayacağı için pazarlıklarını iyi yapmaları gerekiyor.

HANGİ ARAÇLARIN FİYATI ARTACAK?

Türkiye'de 1600 cc ve üzeri araçlara olan talep hem ÖTV hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüksekliği nedeniyle pek talep görmüyor.

Türkiye'de satılan birçok bibrit araçta vergi oranı değişmiyor. Vergi oranı değişecek araç grubu hibrit olup 2000 cc ve üzeri motor hacmine sahip olanlar olacak. Bu araçlarda uygulanan yüzde 130'luk ÖTV yüzde 150'ye yükseltilecek. Bu araçlar da piyasada bazı markalar tarafından satılıyor. Önce ÖTV sonra da KDV eklendiği için bu araçların fiyatları yüzde 30 civarında artış gösterebilir.

PICK-UP'LARIN FİYATLARI HIZLI ARTABİLİR

Ayrıca pick-up olarak tabir edilen ancak günümüzde lüks araçlardaki tüm özellikleri barındıran ve ÖTV'si yüzde 4 ile yüzde 15 arasında değişen araçlarda ÖTV oranı yüzde 50'ye yükselecek.

Örnek vermek gerekirse matrahsız fiyatı 2.3 milyon lira olan bir pick-up'ın mevcutta ÖTV'si 92 bin lira seviyesindeydi. Bu aracın ÖTV'si 1 milyon 150 bin liraya yükselecek. Böylece KDV'siz fiyatı 3 milyon 450 bin lira olacak.

Bu fiyatın üzerine bir de 690 bin lira olan yüzde 20 KDV eklenince aracın fiyatı 4 milyon 140 bin liraya çıkmış olacak.

Lüks pick-upların bundan sonraki süreçte revaçta olup olmayacağı bilinmiyor.