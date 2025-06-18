Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 20:22, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 20:24
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılacak sözlü sınavlarda adayların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Rehberi" Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız.