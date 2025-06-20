Özel okullarda eğitim ücreti dışında kurumda sunulan diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretlerde ilan edilecek

2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
Bakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklama
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklama
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Özel okullarda eğitim ücreti dışında kurumda sunulan diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretlerde ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/03/2025 tarih ve 129159831 sayılı yazılarıyla; Hizmet alım yöntemiyle de olsa okul içerisinde sunulan her hizmetin okul tarafından sunulan bir hizmet olarak görülmesi gerektiğinden, özel okul tarafından hizmet alımı yöntemiyle sunulacak diğer hizmetler için Yönetmelik hükmüne uygun ücret tespiti ile Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilanının yapılması, bu hizmetleri alanlar için öğrenci kayıt sözleşmesinde veli ile anlaşılan miktarın belirtilmesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:06
Yazdır
Özel okullarda eğitim ücreti dışında kurumda sunulan diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretlerde ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/03/2025 tarih ve 129159831 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 3.1.2025 tarihinde yapılan değişiklik ile özel öğretim kurumlarında hizmet alımı yöntemi ile verilecek hizmetlere ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğin "Ücret tespiti" başlıklı 53'üncü maddesine eklenen sekizinci fıkra ile "Okullarda bu madde kapsamında hizmet alım yolu ve benzeri yöntemlerle sunulan hizmetler için bu maddede yer alan ücrete ilişkin hükümler uygulanır." denilerek hizmet alımı yöntemi ile sunulacak hizmet ücretlerinin de bu madde hükümlerine göre belirleneceği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmeliğin 55'inci maddesinin üçüncü fıkrasında " Kurumlarda eğitim ücreti ile diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenir." şeklinde yapılan değişiklik ile eğitim ücreti dışında kurumda sunulan diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin de kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin aşağıda yer verilen açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur;

1- Hizmet alım yöntemiyle de olsa okul içerisinde sunulan her hizmetin okul tarafından sunulan bir hizmet olarak görülmesi gerektiğinden, özel okul tarafından hizmet alımı yöntemiyle sunulacak diğer hizmetler için Yönetmelik hükmüne uygun ücret tespiti ile Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilanının yapılması, bu hizmetleri alanlar için öğrenci kayıt sözleşmesinde veli ile anlaşılan miktarın belirtilmesi gerekmektedir. Okul tarafından doğrudan veya hizmet alım yolu ile sunulmayan hizmetler için ücret ilanına gerek olmamakla birlikte; aynı gerçek ya da tüzel kişilik kuruculuğunda faaliyet gösteren ya da marka lisans sözleşmesi yoluyla faaliyet gösteren okullarda, aynı hizmet ve ürünlerin yaygın olarak kullanılması durumunda bu mal ve hizmetleri elektronik ticaret ortamı vb. yöntemlerle temin edilmesi halinde de okul tarafından hizmet alımı anlamına geleceğinden, okullarca bu hizmetler için ücret ilanının yapılması ve Yönetmeliğin başta 55'inci maddesinin üçüncü fıkrası olmak üzere ilgili maddelerine uygun hareket edilmesi,

2- Yönetmeliğin 46'ncı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmüne uygun olarak, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının okutulması gerekmektedir. Ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyalinin kullanılması durumunda, okulların Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ücretlerini tespit ve ilan etmeleri gerekmektedir. Marka lisans sözleşmesi kapsamında faaliyet gösteren okullarda ya da marka lisans sözleşmesi olmadan okul tarafından doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen, elektronik ticaret ortamı vb. yöntemlerle temin edilerek okullarda yaygın olarak kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetlerine ilişkin mal ve hizmetlerin Yönetmelikte yer alan başta 53, 54 ve 55'inci maddenin üçüncü fıkrası olmak üzer maddeleri kapsamında değerlendirilmesi,

3- Yönetmeliğin 53'üncü maddesinde yer alan hizmetlerden, yemek ve kahvaltının hizmet alım yöntemiyle temin edilmesi durumunda, bu hizmetin okulda verileceği göz önünde bulundurularak, isteğe bağlı sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyen velilerin hizmet alımı yapılan üçüncü kişilerle değil mezkür Yönetmeliğin 53 ve 54'üncü maddeleri gereği ücret tespiti ve ilanı yapan kurum yönetimi ile anlaşma yapması,

4- Özel okullar tarafından hizmet alım yöntemiyle sunulan hizmetlerin ilgili mevzuatları çerçevesinde belgeye dayalı olarak alınması ve aynı şekilde belgeye dayalı olarak hizmetten yararlanmak isteyenlere sunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda milli eğitim müdürlüklerinde konuya ilişkin yürütülen işlemlerin Yönetmelik hükümleri ile yapılan açıklamalar çerçevesinde hassasiyetle yürütülmesi ve ilinizde faaliyet gösteren özel okulların konuya yönelik bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber